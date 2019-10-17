Dünya İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı Bahane olarak terör eylemlerine karışmak gösterildi
ORTADOĞU

İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı: Bahane olarak terör eylemlerine karışmak gösterildi

İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı: Bahane olarak terör eylemlerine karışmak gösterildi

İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" bahanesiyle 10 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İsrail, &quot;idari tutukluluk&quot; adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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'İdari tutukluluk' bahanesiyle Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonuluyor

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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