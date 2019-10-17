İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı: Bahane olarak terör eylemlerine karışmak gösterildi

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E- kitap okumak isterken dolandırıcıların kurbanı oldu: Hesabından 4 bin 739 TL para çekildi

İzmir'de e-kitap okumak için bir internet sitesinden cep telefonuna dosya indirmek isteyen Özgür Gezer (24), cep telefonu üzerinden 4 bin 739 lira dolandırıldı. Casus yazılım nedeniyle telefonunu birkaç saat süreyle kullanamadığını ve o sırada kredi kartından para çekildiğini öne süren Gezer, dolandırıcıların kurbanı oldu.