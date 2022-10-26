İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç girişten baskın düzenledi.

Nablus'un Hılle el-Amud Mahallesi'nde silah sesleri duyduklarını aktaran görgü tanıkları, İsrail güçlerinin baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Kalkilya ile güneyindeki Beytüllahim ve El Halil ile Kudüs'ün açıklarındaki beldelere de baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda da 18 Filistinli gözaltına alındı.

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Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Nablus'ta "Aslanların İni" isimli gruba üye olmak suçlamasıyla 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail ordusu, ağustos ayında Nablus'a düzenlenen baskında öldürülen İbrahim Nablusi'nin "silahlı saldırı" şüphesiyle aranan kardeşi Muhammed Nablusi'nin de gözaltına alındığını bildirdi.

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Ordu Sözcülüğü, baskında ele geçirilen bazı silah ve mühimmatın fotoğraflarını paylaşırken, Batı Şeria genelindeki baskınlarda toplam 18 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.