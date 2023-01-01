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Dünya
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait iki evi yıktı.
13:21 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail, Filistinlilerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail, Filistinlilerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Çiftlik kasabasına buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Ahmed Ebu Fellah ve Suud el-Kaabine'ye ait evleri yıktı.



Yıkılan evlerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail kontrolündeki "C bölgesi"nde olduğu belirtildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.



#batı şeria
#Eriha
#israil
#İsrail ordusu
1 saat önce
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
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