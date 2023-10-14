İsrail güçleri Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

Foto/arşiv
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.
Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.
Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.
İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 51'e yükselmişti.