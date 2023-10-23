İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarında Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı

BM'nin Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurmasının ardından bölgede yaşanan dramla ilgili bir açıklama da Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanelere yakıt temin edilmemesinin 38’i çocuk, 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini bildirdi.