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İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarında Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’ya baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

08:44 . 23/10/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlar sırasında silahlı direnişle karşılaştı.


Batı Şeria'nın Nablus, Tul Kerim ve Cenin kentlerindeki baskınlara, Filistinliler, silah atışlarıyla karşılık verdi.


Tul Kerim kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerine yönelik el yapımı bir patlayıcı kullanıldı.


Kentte Filistinli direnişçiler ile İsrail işgal güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.


İsrail askerleri, 31 Filistinliyi gözaltına aldı


Platformun haberinde, Tul Kerim Acil Müdahale Taburu'nun "Savaşçılarımız, Aksa Tufanı muharebesi kapsamında Tul Kerim’in çeşitli bölgelerindeki işgal güçlerini yoğun silah atışıyla hedef almıştır" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın Eriha, el-Halil, Beyt Rima beldesine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, 31 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.


#Batı Şeria
#Gazze
#Filistin
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