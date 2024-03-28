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Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor: İsrail güçleri Eriha şehrini giriş çıkışlara kapattı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Eriha şehrinde 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı olayın ardından şehrin giriş ve çıkışlarını kapatıp arama operasyonu başlattı.

13:04 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail güçleri, sabah saatlerinde 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı olayın ardından Batı Şeria'nın Eriha şehrini giriş ve çıkışlara kapatarak arama operasyonu başlattı.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Ürdün Vadisi'nde seyreden araçların hareketini yasaklayarak askerlerini konuşlandırdı.


Eriha'yı giriş ve çıkışa kapatan İsrail askerlerinin bölgede sabah saatlerinde gerçekleşen olayın ardından operasyon düzenlediği öğrenildi.


Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Eriha'ya bağlı El-Avce köyü yakınlarında silahlı bir Filistinlinin bölgedeki araçlara ateş açtığı belirtildi.


İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri orta derecede, ikisi hafif olmak üzere 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığını duyurmuştu.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yanı sıra İsrail ordusunun Batı Şeria'daki gözaltı dalgaları ve baskınları nedeniyle bölgede tansiyon giderek yükseliyor.



#batı şeria
#Eriha
#israil
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