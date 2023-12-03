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Dünya

İsrail güçleri Gazze'de bir eve saldırdı: Yedi Filistinli katledildi

İşgalci İsrail, "insani ara"nın sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırının şiddetini yeniden artırdı. İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

08:01 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 08:01 - 3/12/2023 Pazar
AA
Yerleşim bölgelerine saldırılar sürüyor.
Yerleşim bölgelerine saldırılar sürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan eve saldırı düzenlediği belirtildi.


Saldırıda en az 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde, sivillerin de yaralandığına işaret edildi.


İsrail topçu birliklerinin de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlediği bildirildi.


İsrail'in katliamlarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.


İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.


Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 253 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



#Gazze Şeridi
#israil
#saldırı
#siviller
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