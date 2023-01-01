İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
El Halil'deki baskınlarda gözaltına alınanlar arasında gazeteci Abdulmuhsin Şelalide'nin yanı sıra daha önce serbest bırakılan 27 yaşındaki Kerem Yusuf ve 21 yaşındaki Emin İmad var.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah saatlerinde 2 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan Cenin Mülteci Kampı'ndaki baskında da 5 kişi gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında olaylar çıkıyor.