İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi kuşattı

TBMM Genel Kurulu dün Gazze için toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Filistin devleti kurulmalıdır ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır” dedi. Oturum sonrası yayınlanan ortak bildiride de kalıcı barışın ancak adil bir çözümle mümkün olabileceği vurgulandı.