|
Reklam
Reklam
Dünya

İsrail güçlerinden mülteci kampına baskın: 3 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

12:35 . 10/04/2023 Pazartesi
AA
İsrail güçleri mülteci kampına baskın düzenledi.

İsrail güçleri mülteci kampına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, şarapnel parçası isabet eden 3 kişi ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.


Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir evin kapısını fünyelerle patlattığını, baskın sırasında kimseyi gözaltına alamadığını ve bir askeri aracın hasar gördüğünü anlattı.


Nablus merkezli Filistinli direniş grubu "Aslanların İni” de yaptığı yazılı açıklamada El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleriyle çatıştıklarını duyurdu.


Açıklamaya göre, İsrail güçlerinin baskınına gerçek mermi ve el yapımı bombalarla karşılık verildi.


Filistin devlet televizyonu da İsrail güçlerinin El-Ayn Mülteci Kampı'nın yanı sıra Nablus'taki Aybal Dağı bölgesine de baskın düzenleyerek bir evi kuşattığını bildirdi.


İsrail güçlerinden ise Nablus baskınına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı


İsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.


Askerler, baskınları protesto eden Filistinlilere karşı plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

#İsrail
#Filistin
#baskın
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.