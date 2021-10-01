Dünya İsrail güçlerinden Nablusta alçak saldırı 51 Filistinli yaralı
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İsrail güçlerinden Nablus’ta alçak saldırı: 51 Filistinli yaralı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 51 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İsrail güçlerinden Nablus’ta alçak saldırı: 51 Filistinli yaralı
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Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde yer alan Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde İsrail’in yasa dışı yerleşim alanlarına karşı gösteri düzenledi. Cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.


Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus’un Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu 51 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların bazılarının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar ise, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde Filistinli göstericilerin üzerine insansız hava araçlarıyla göz yaşartıcı gaz attığını aktardı.

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