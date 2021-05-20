İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes için toplanıyor iddiası

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 19:00'da toplantıya çağırdığı belirtildi.

Toplantıda, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunu ele alacağı ifade edildi.

"24 saat içinde karar alınabilir"

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden bu akşamki güvenlik kabinesinin gündem maddelerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

İsrail 230 Filistinliyi katletti

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 75 bin kişi de yerlerinden olmuştu.

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