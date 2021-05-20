Dünya İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes için toplanıyor iddiası
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İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes için toplanıyor iddiası

İsrail medyası, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere bu akşam toplanacağını yazdı. İsrail medyasına göre, ateşkes için 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes için toplanıyor iddiası
İsrail Başbakan Netanyahu'nun İsrail güvenlik kabinesini 19:00'da toplantıya çağırdığı belirtildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 19:00'da toplantıya çağırdığı belirtildi.

Toplantıda, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunu ele alacağı ifade edildi.

"24 saat içinde karar alınabilir"

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden bu akşamki güvenlik kabinesinin gündem maddelerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

İsrail 230 Filistinliyi katletti

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 75 bin kişi de yerlerinden olmuştu.

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