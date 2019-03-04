Dünya İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu açlık grevine başladı
ORTADOĞU

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu açlık grevine başladı

İsrail güçlerinin hukuksuzca tutukladığı Filistinli tutuklu Adil es-Selvadi, 'idari tutukluluk' uygulamasını protesto için açlık grevine başladı.

Haber Merkezi AA
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Filistinli tutuklu Adil es-Selvadi'nin kardeşi Cemil es-Selvadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Adil'i (46), yaklaşık 2 ay önce Kudüs'te gözaltına aldığını, daha sonra bu gözaltının kendisine suç isnat edilmeksizin 6 aylık idari tutukluluğa çevrildiğini belirtti.

Cemil, kardeşinin, bu durumu protesto için açlık grevine başladığını, duruşmaya çıkarılıncaya kadar grevi sürdüreceğini söyledi.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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