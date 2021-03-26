İsrail İçişleri Bakanı talimat verdi: Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'ye bir ay seyahat yasağı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin talimatıyla, Sabri'nin bir ay boyunca seyahatten men edilmesine karar verildiği kaydedildi.

İsrail istihbaratının tebliğ ettiği men kararının, bir ay sonunda uzatılabileceği ifade edildi.

Kararın sebebine ilişkin İsrail'den resmi açıklama yapılmadı.



KANDİL GECESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şeyh İkrime Sabri, 9 Mart'ta Filistinlilere İsra-Miraç Kandili münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmış, bundan bir gün sonra gözaltına alınmış ancak birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

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MESCİD-İ AKSA'DAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

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İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.

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