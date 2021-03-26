Dünya İsrail İçişleri Bakanı talimat verdi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabriye bir ay seyahat yasağı
ORTADOĞU

İsrail İçişleri Bakanı talimat verdi: Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'ye bir ay seyahat yasağı

İsrail makamları, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir ay süresince seyahat yasağı getirdi.

Haber Merkezi AA
İsrail İçişleri Bakanı talimat verdi: Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabriye bir ay seyahat yasağı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin talimatıyla, Sabri'nin bir ay boyunca seyahatten men edilmesine karar verildiği kaydedildi.

İsrail istihbaratının tebliğ ettiği men kararının, bir ay sonunda uzatılabileceği ifade edildi.

Kararın sebebine ilişkin İsrail'den resmi açıklama yapılmadı.

KANDİL GECESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şeyh İkrime Sabri, 9 Mart'ta Filistinlilere İsra-Miraç Kandili münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmış, bundan bir gün sonra gözaltına alınmış ancak birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

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MESCİD-İ AKSA'DAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.

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İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Şeyh Sabri, 'Mescid-i Aksa'daki açgözlü planları nedeniyle bunlar sık sık yapılan kampanyalar, Her zaman Mescid-i Aksa'yı savunacağız' dedi. Şeyh Sabri'nin soruşturma merkezine alındığı, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği bildirildi.


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