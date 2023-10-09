İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına Katar arabuluculuk ediyor

Filistinli kaynağa göre, Katar'ın İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerine arabuluculuk yapıyor.

Müzakereler kapsamında Filistinli gruplar İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadının tamamının serbest bırakılmasını talep ediyor.

Bu talep karşılığında serbest bırakılacak İsrailli tutukluların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas ve İslami Cihad, 7 Ekim'den bu yana çok sayıda İsrailli askerinin Gazze'ye götürüldüğünü açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.







