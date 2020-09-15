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Dünya BAE ve Bahreynin ihanetlerini tescillediği anlarda Gazzeden İsraile roket atıldı
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İsrail ile normalleşme anlaşması: İmzaların atıldığı sırada Gazze'den İsrail'e roket atıldı

BAE ve Bahreyn'in ihanetlerini tescillediği anlarda Gazze'den İsrail'e roket atıldı

Beyaz Saray'da işgalci İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalanarak Filistin'e yapılan ihanetin tescillendiği dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roket atıldı. İki kişi yaralandı. İşgalci İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, roket ve bomba imha ekiplerinin Aşdod'da gerçekleşen olaya müdahale ettiğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 2 adet roket atıldığı, bunlardan birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

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O anlarda anlaşmalar imzalanıyordu

  • İsrail basını da ABD'de işgalci İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmasının imzalandığı anlarda atılan roketlerden birinin Aşdod kentine düştüğünü ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

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Bu arada işgalci İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de roket ve bomba imha ekiplerinin Aşdod'daki olaya müdahale ettiğini kaydetti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

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