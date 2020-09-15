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Dünya İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Sarayda imzayı attı
AMERİKA

İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.

Haber Merkezi AA
Dört ülkenin temsilcileri Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Dört ülkenin temsilcileri Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmaları anlaşmalar için resmi imza töreni, Beyaz Saray'da düzenlendi.

Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.

İsrail ve BAE ile İsrail ve Bahreyn arasında birer normalleşme anlaşması imzalanırken, 3 ülke "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen metne de ortak imza attı.

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Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.

"Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız"

Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere teşekkür ederek, "Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Orta Doğu'nun şafağındayız." diye konuştu.

Varılan anlaşmalar ile "tüm inanç ve arka plandan kişilerin barış ve refah içinde yaşayacağı bir gelecek" için önemli bir adım attıklarını kaydeden Trump, İsrail ile Bahreyn ve BAE arasındaki anlaşmalara sadece 1 ay içinde varıldığını belirtti.

Trump, başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını belirterek, "İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar, turizmden, ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar." bilgisini paylaştı.

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"Varılan anlaşmalar, bölgedeki halkların geçmişin başarısız yaklaşımlarından kurtulmalarını sağladı"

Söz konusu 3 ülkenin "dost" olduğunu belirten Trump, "İbrahim Anlaşması, tüm dünyadaki Müslümanlara İsrail'deki kutsal mekanları ziyaret etme ve Mescid-i Aksa'da barış içinde ibadet etmenin de kapılarını açtı." diye konuştu.

Trump, varılan anlaşmaların, bölgede daha kapsamlı bir barış için temel oluşturacağının altını çizerek, "Yahudi ve Arapların düşman olduğu ve Mescid-i Aksa'nın saldırı altında olduğu yalanları nesilden nesile aktarıldığı yalanı bölgede ve tüm dünyada terör ve şiddetin yayılmasına yol açtı. Varılan bu anlaşmalar, bölgedeki halkların geçmişin başarısız yaklaşımlarından kurtulmalarını sağladı." dedi.

Başkanlık görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında, 54 Arap ve Müslüman ülkenin liderleri ile Suudi Arabistan'da bir araya geldiğini anımsatan Trump, oradaki konuşmasında söz konusu ülkelere birlik olma çağrısı yaptığını söyledi.

Trump, bugünün dünyasında Orta Doğu ülkelerinin iş birliğini, çatışmaya tercih ettiğini vurgulayarak, "Bu ülkeler, Araplar, İsrailliler, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların uyum ve barış içinde birlikte yaşayabileceği, ibadet edebileceği, yan yana hayal kurabileceği bir geleceği seçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, törenden önce Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Trump ve eşi Melania Trump, Netanyahu'ya "Beyaz Saray'ın anahtarı"nı hediye etti.

İsrail ile 5 ya da 6 ülkenin daha normalleşme anlaşması imzalayabileceğini söyleyen Trump, ülke ismi zikretmekten kaçındı.

Ayrıca Trump, imza töreninden önce, Oval Ofis'te Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları ile de bir araya geldi

İsrail ile Bahreyn ve BAE anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

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