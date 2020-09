​İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı.

Netflix CEO'sundan Suudi Arabistan'daki "Cemal Kaşıkçı" sansürüne ilişkin itiraf

Netflix, 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırma karşılığında, 'pedofili' ve 'eşcinsellik' içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı. Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, 'Queer Eye,' 'Sex Education' ve 'Orange is the New Black' gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Netflix'in CEO'su Reed Hastings, 'Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz' sözleriyle kararını savundu.