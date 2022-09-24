İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da "aracını askerlerin üzerine sürdüğü" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneybatısındaki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini yakınında bir Filistinlinin aracını İsrail güçlerinin üzerine sürdüğü iddia edildi.

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