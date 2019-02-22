Dünya İsrail işgal güçleri Gazzede saldırdı Bir çocuk şehit
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri Gazze'de saldırdı: Bir çocuk şehit

Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldıran İsrail işgal güçleri 15 yaşındaki bir çocuğu şehit etti. İşgal güçlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere saldırısında 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İsrail işgal güçleri Gazze'deki gösterilere gerçek mermi ile saldırıyor
Arşiv: İsrail işgal güçleri Gazze'deki gösterilere gerçek mermi ile saldırıyor

İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında 15 yaşındaki bir çocuk şehit oldu, 41 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında göğsünden yaraladığı Yusuf Said Hüseyin ed-Daye'nin (15) şehit olduğunu belirtti.

Kudra ayrıca gösterilerde 41 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere saldırısında 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

Hamas'tan İsrail çağrısı: Normalleşmenin karşısında durun
DÜNYA
Hamas'tan İsrail çağrısı: Normalleşmenin karşısında durun

İsrailli şirketler ilaçları Filistinli mahkumlarda deniyor
DÜNYA
İsrailli şirketler ilaçları Filistinli mahkumlarda deniyor

İsrail askerleri görme engelli Filistinli’yi evinde darp etti
DÜNYA
İsrail askerleri görme engelli Filistinli’yi evinde darp etti
/**/
Milyonlarca vatandaşa müjde

Milyonlarca vatandaşa müjde

​BDDK Başkanı, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi anlattı.
Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
22 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri

Kar kapıda

Kar kapıda

​Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı.
İsmi geçici listede

İsmi geçici listede

​Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle yayına başladı.
ABD tırmandırıyor

ABD tırmandırıyor

​Venezuela Brezilya sınırında gergin anlar.
Yenileri kurulacak

Yenileri kurulacak

Bakan Gül'den Bölge İdare Mahkemeleri açıklaması.

Faili tutuklandı

Faili tutuklandı

​Bu fotoğrafa neden olan patlamanın firari sanığıydı.
Sende o yürek yok!

Sende o yürek yok!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
Hastanedeşehit düştü

Hastanedeşehit düştü

Polatlı'daki mühimmat patlamasında yaralanmıştı.
İşler 'iyi' gitmiyor

İşler 'iyi' gitmiyor

Akşener, partisindeki kan kaybını durduramıyor.
Üretileceği ilbelli oldu

Üretileceği ilbelli oldu

Yerli otomobili üretecek grup Bakanlığa talepte bulundu.
Tanıkken sanık oldu

Tanıkken sanık oldu

FETÖ'cülerin avukatı 15 Temmuz gazisini mahkemeye verdi.
Kafasında boynuz çıktı

Kafasında boynuz çıktı

Doktorları bile şaşkına çeviren olay, genç kadının hayatını alt üst etti.
Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Yatırım yapacak vatandaşlar seçimleri bekliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.