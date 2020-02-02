Dünya İsrail işgal güçleri Gazzeye hava saldırısı düzenledi
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı. Vurulan noktaların Hamas'ın askeri kanadına ait yapılar olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu.

Hava saldırısına ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'ne bağlı hedeflerin vurulduğu, hava saldırısının cumartesi günü Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan roketler sebebiyle düzenlendiği kaydedildi.

  • Ayrıca açıklamada, vurulan noktaların askeri operasyon odası olarak kullanılan Hamas'ın askeri kanadına ait yapılar olduğu belirtildi.

Heniyye İstanbul’da
GÜNDEM
Heniyye İstanbul’da

Tarihe Kudüs’ü satan olarak geçmeyeceğim
DÜNYA
Tarihe Kudüs’ü satan olarak geçmeyeceğim
Deprem bölgesine ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Hiç aklıma gelmezdi

Hiç aklıma gelmezdi

​Kredi kartındaki harcamaları görünce inanamadı, ilk kez uygulandı.
Maskeye gerek yok

Maskeye gerek yok

Türkiye en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geliyor.
Gece yarısı panik

Gece yarısı panik

​Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi.
Çin dışında ilk ölüm

Çin dışında ilk ölüm

​Filipinler'de 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İlk uçak<br>gemimiz denizde

İlk uçak
gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

İBB'li Şişli'nin ahlaksız sözlerine tepki yağdı.
Vuhan’dan geldiler

Vuhan’dan geldiler

​32 saatlik Koca Yusuf Operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

​Evlatlarımız satılık değil diyen Sudanlılar, hükümeti protesto ediyor.
Suriye'de<br>karşı taarruz

Suriye'de
karşı taarruz

​SMO, Tel Rıfat yönüne doğru ilerlemeye başladı.
Songar görevde

Songar görevde

​Dünyanın ilk silahlı dronu, TSK envanterine girdi.
Kaftancıoğlu çıkmazı

Kaftancıoğlu çıkmazı

Büyük çekişmenin yaşanacağı kurultay 9 Şubat'ta yapılacak.
Virüs ekonomiye<br>de sıçradı

Virüs ekonomiye
de sıçradı

​Ticaret savaşlarının yanına bir de virüs tehdidi eklendi.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

​Akhisar ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Tahliye operasyonu tamamlandı

Tahliye operasyonu tamamlandı

​14 günlük tıbbi gözetim süreci başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.