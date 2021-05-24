İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yeni başkanı belli oldu

İsrail’in Haaretz gazetesine göre, Başbakan Netanyahu, eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in yardımcılığı görevini yürüten Barnea’nın Mossad’ın yeni başkanı olduğunu açıkladı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun Barnea’nın Mossad’ın başkanlığına atanmasına ilişkin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’ten onay aldığı kaydedildi.

Netanyahu, İran'ı hedef gösterdi

Netanyahu, Barnea'nın atama töreninde Mossad unsurlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Her birinize emanet edilen ilk görev, İran'ın nükleer silah tedarikini engellemektir. En büyük görev budur." dedi.

İran’ın nükleer silah edinmesini engellemenin önemini vurgulayan Netanyahu, şöyle devam etti:

“(İran ile) Bir anlaşmaya varılmış olsun veya olmasın, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için her şeyi yapacağız, çünkü mesele bizim varlığımız etrafında dönüyor. Bu sizin ilk göreviniz."

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Mossad’da 25 yıldır çalışan 56 yaşındaki Barnea, İsrail ordusuna bağlı özel Sayeret Matkal biriminde de görev yapmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 15 Aralık 2020’da Mossad'a mevcut Başkan Cohen'in yardımcısını atama kararı almıştı.

Netanyahu, haziran ayının başlarında görevi sona erecek olan Cohen’in yerine gelecek kişinin adını güvenlik gerekçesiyle sadece "D" harfiyle belirtmişti.