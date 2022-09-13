İsrail istihbaratından 'Hizbullah ile askeri çatışma patlak verebilir' uyarısı

İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Aharon Haliva, Beyrut yönetimiyle deniz sınırları konusunda bir anlaşmanın olmaması durumunda Lübnan Hizbullahı ile askeri çatışmanın patlak vermesini uzak bir ihtimal olarak görmediğini söyledi.

Haliva, İsrail'deki Reichmann Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı'nda konuştu.

Askeri İstihbarat Başkanı Haliva, deniz sınırları konusunda anlaşmaya varılamamasının sonucu olarak Hizbullah ile bir askeri tırmanış olasılığının varlığına değindi.

Haliva yaptığı konuşmada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a hitaben, "Nasrallah'a İsrail askeri gücünü hatırlattığını ve onun bu gücü tecrübe etmek istemeyeceğinden emin olduğunu" savundu.

İsrailli yetkili ayrıca, Nasrallah'ın İsrail istihbaratını ve İsrail askeri gücünü herkesten daha iyi bildiğini iddia ederek, "Sanırım Hizbullah olmasaydı, Lübnan da İsrail'le normalleşme anlaşmaları imzalayan ülkeler arasına katılırdı." diye konuştu.

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da bugün yaptığı açıklamada Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sahası anlaşmazlığı konusunda şunları söylemişti:

“Sonunda biri İsrailli diğeri Lübnanlı olmak üzere iki gaz sahası olacak. Asıl soru, Hizbullah tehditlerinin bir sonucu olarak bu senaryoya gereksiz yere gerilimi tırmandırmadan ulaşıp ulaşamayacağımızdır. İsrail devleti, Lübnan ile deniz sınırı müzakerelerini ilerletmeye ilgi duyuyor.”

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise dün düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında anlaşmaya varılması hususunda şahsen duruma müdahil olduğunu söyleyerek, ABD'nin, İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istediğini aktarmıştı.

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DÜNYA Lübnan: ABD İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istedi

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

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FOTOĞRAF 9 Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Ürdün 7, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt 3 gün yas ilan ettiklerini duyurdu. Ürdün



Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatıyla Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ülkede 7 gün yas ilan edildiği belirtildi. Lübnan



Lübnan Bakanlar Kurulunun resmi Twitter adresinden yayınlanan Başbakan Necib Mikati imzalı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla bugünden itibaren 11 Eylül Pazar gününe kadar sürecek 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi. Ülkede Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı 18 Eylül'de de yas tutulacağı kaydedilen açıklamada, yas nedeniyle kamu daireleri, bazı kurumlar ve belediyelerde de bayrakların yarıya indirileceği, radyo ve televizyonlarda yayın akışlarının değiştirileceği aktarıldı. BAE



BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ülkede bugünden itibaren 3 gün süreyle yas ilan edildi.



BAE Başkanlık Divanından yapılan yazılı açıklamada, ülkede özel ve genel sektörün yanı sıra yurt dışındaki büyükelçiliklerde bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.



Açıklamada, Kral 3. Charles başta olmak üzere Kraliçe'nin ailesine ve İngiltere halkına taziyede bulunuldu. Bahreyn



Bahreyn resmi ajansının (BNA) haberinde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Kral 3. Charles başta olmak üzere tüm Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziyelerini sunduğu aktarıldı.



Bahreyn Kralı Al Halife'nin Kraliçe 2 Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede üç gün boyunca yas tutularak, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği kaydedildi. Kuveyt



Kuveyt Bakanlar Kurulu da ülkede 3 gün yas ilan edilmesi ve bu sürede bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.



Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'a ve İngiltere halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Umman



Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına taziyelerini sundu.



Bin Tarık, yas sebebiyle bugün kamu ve özel sektörün yanı sıra yurt dışındaki büyükelçiliklerde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. Futbol maçları erteledi



Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından ülkedeki bu hafta sonu oynanacak Premier Lig futbol maçları ileri bir tarihe ertelendi.



İngiliz Futbol Federasyonu (FA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Kraliçenin vefatının ardından İngiliz futbolu, 9-11 Eylül tarihlerinde tüm maçları erteleme noktasında birleşti.\" ifadelerine yer verdi.



İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Futbol Ligi (EFL), bu hafta sonu oynanacak maçlarını ertelediklerini doğruladı.



Ayrıca, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da maçlar ileri bir tarihe ertelendi.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti. 6 Arap ülkesinden 'Kraliçe' kararı : Yas ilan ettiler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt yas ilan ettiklerini duyurdu.

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