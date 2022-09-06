İsrail itiraf etti: Şirin’i biz öldürdük

Tel Aviv, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile’yi İsrail ordusunun öldürdüğünü itiraf etti. Cinayete ilişkin soruşturma raporunu dün yayımlayan İsrail makamları, Akile’nin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu vurulmasının ‘yüksek bir ihtimal’ olduğunu açıkladı.

Raporda, “Şirin Ebu Akile’nin ölümüne yol açan silah seslerinin kaynağını kesin olarak belirlemek mümkün değil” denilirken, “Filistinli silahlı kişiler tarafından ateşlenen kurşunlarla vurulmuş olma ihtimalinin de hâlâ ‘olasılık’ olduğu” belirtildi. Cinayette herhangi bir ‘suç şüphesi bulunmadığı’ gerekçesiyle ceza soruşturması başlatılmayacağı kaydedildi.

Basın açıklaması öncesi gazetecilere verilen brifingde, üst düzey İsrail ordusu yetkilileri, askerle görüştüklerini ve ‘eğer yaptıysa’ bunun ‘yanlışlıkla’ olduğunu dile getirdi. Askerlerin prosedürlere göre hareket ettiğini ifade eden yetkililer, brifing esnasında İsrail ordusundan gurur duyduklarını da sık sık vurguladı. 51 yaşındaki Filistinli gazeteci, 11 Mayıs günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin'e yönelik bir baskını takip ederken, üzerinde “Press (Basın)” yazılı çelik yelek olduğu halde katledilmişti.

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Birleşmiş Milletler, Filistin yönetimi, CNN ve Associated Press haber ajansı da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan ayrıntılı soruşturma, Ebu Akile’nin İsrail ateşiyle öldürüldüğünü, olay yerinde Filistinli savaşçı olmadığını kesin olarak ortaya çıkarmıştı. Ancak İsrail tüm suçlamaları reddetmiş ve kurşunun Filistinli savaşçıların silahından çıktığını savunmuştu. İsrail işgalini dünyaya duyuran başarılı gazetecinin ‘kasıtlı’ olarak infaz edildiği düşünülüyor.

DÜNYA BM, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğünü doğruladı