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Dünya

İsrail kana doymuyor! Gazze'de 136 günde 29 bin 92 kişiyi katlettiler

Terör devleti İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kadın çocuk yaşlı demeden öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi.

14:01 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
İsrail, Gazzeli Yusuf bebeği ilk doğum günü kutlandıktan bir gün sonra öldürdü.
İsrail, Gazzeli Yusuf bebeği ilk doğum günü kutlandıktan bir gün sonra öldürdü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.


Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.



#Gazze
#İsrail
#Filistin
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