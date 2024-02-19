İsrail kana doymuyor! Gazze'de 136 günde 29 bin 92 kişiyi katlettiler

Filistin ve Gazze için tertip edilen Küresel Eylem Günü dolayısıyla inisiyatif almak isteyen insanlar dünyanın dört bir tarafında İsrail’i ve onu destekleyen ülkeleri protesto etmek için geçtiğimiz cumartesi meydanlara çıktı. Dünyanın birçok bölgesinde, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde aynı günde Filistin’e destek yürüyüşleri yapıldı. Sokaklara dökülen milyonlarca insan İsrail’in soykırımını lanetledi ve saldırıların acilen durdurulmasını