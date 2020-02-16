Dünya İsrail kurşunuyla vurulan Filistinli çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
ORTADOĞU

İsrail kurşunuyla vurulan Filistinli çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinlinin gözünü kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail Vatandaş Hakları Derneğince yapılan açıklamada, yaralanan Filistinli Malik İsa'nın (9), hastaneye sevk edildiği, gözünü kaybetme riski taşıdığı ifade edildi.

"İsa, gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ilk çocuk değil"

  • "9 yaşındaki bir çocuk, özel kuvvetler ve sınır polisi için tehdit oluşturmak adına ne yapmış olabilir ve ciddi şekilde yaralanarak tek gözünü kaybeder?" sorusu yöneltilen açıklamada, İsa'nın plastik mermi ile gözünü kaybetme tehlikesine maruz kalan ilk çocuk olmadığı vurgulandı.

İsaviyye beldesinde Filistinli bir çocuk, dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlemesi üzerine çok sayıda Filistinli taş atarak baskına engel olmaya çalışmıştı.

İsrail askerleri, 27 Haziran'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) yakın mesafeden açtığı ateş sonucu katletmesinin ardından 6 aydan bu yana İsaviyye beldesine aralıklarla baskın düzenliyor ve bazı Filistinlileri gözaltına alıyor.

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