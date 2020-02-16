İsrail kurşunuyla vurulan Filistinli çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

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Kayınpederinden Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e şok suçlamalar: Kızımı aldattı, metres tuttu ve 2 milyonluk ihaleyi 15 milyona yaptırmak istedi

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün kayınpederi Hüseyin Işık, damadı hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Işık, Erdem Gül'ın kızını aldattığını ve metres tuttuğunu iddia etti. Erdem Gül'ün torunlarının masraflarını karşılamak istediğini fakat 9-10 bin lira maaş aldığını ifade ederek, "Çocuklar özel okulda aylık 15-20 bin lira masrafları var" dedi. Hüseyin Işık, maaş-nafaka kıyası yaparak damadı Erdem Gül'ün yolsuzluk yaptığını ima etti ve 2 milyonluk ihaleyi 15 milyona yaptırmak istediğini ileri sürdü.