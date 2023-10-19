İsrail-Lübnan sınırı yeniden ısındı: Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdılar

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İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsmi verilmeyen bir İsrail Ordu Sözcüsü konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ordusu mensubu unsurların, Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdığını söyleyen sözcü, ayrıntılı bilgi vermedi.
İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor. Sınırdaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana 10 Hizbullah mensubu öldü.