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Dünya

İsrail Lübnan'ı da fosfor bombasıyla vurdu

Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarında fosfor bombası da kullanan terör devleti İsrail, söz konusu yasaklı silahla Lübnan'ın güneyindeki beldeleri de vurdu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.

18:56 - 19/12/2023 Salı
AA
İsrail fosfor bombası kullandı (Foto: Arşiv)
İsrail fosfor bombası kullandı (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.

İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.

Fosfor bombalarının yanı sıra, İsrail topçuları, Mavi Hat bölgesine paralel olan Nakura, Cebel el-Lebbune beldelerinin çevresini yeniden vurdu.

İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar ülkenin güneyindeki Lebbune, el-Cubbeyn eş-Şeyhin ve Teyr Harfa bölgelerine de saldırılar düzenledi. Söz konusu saldırılara eşzamanlı olarak İsrail'in Merkava tanklarından da güneydeki Yarun beldesine atışlar yapıldı.





#Fosfor Bombası
#2023 Gazze Savaşı
#hizbullah
#israil
#Lübnan
19 dakika önce
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