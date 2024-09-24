İsrail Lübnan'ın başkentinin güneyine hava saldırısı düzenledi: Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldü

İsrail- Lübnan arasında son yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. Lübnan, İsrail'in hava saldırılarının bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde en az 492 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce sivil, ülkenin güneyinden kaçarak güvenli noktalara akın ediyor. Ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok aile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bir Hamas komutanın da vefat ettiği açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Mahmoud Al Nader'in (Mahmud El Nadir) hayatını kaybettiğini doğruladı. İşte 24 Eylül 2024 Salı İsrail- Lübnan arasında yaşanan son durum...