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İsrail Lübnan'ın başkentinin güneyine hava saldırısı düzenledi: Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldü

İsrail Lübnan'ın başkentinin güneyine hava saldırısı düzenledi: Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldü

15:2324/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
AA
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Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Terör devleti İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı. İsrail'in pazartesi gününden itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 558'e yükseldiğini belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyini hedef aldığı hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, hava saldırılarında Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Bu saldırı, İsrail'in bir hafta içinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detayların daha sonra bildirileceği belirtildi.

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

İsrail Lübnan'ı vurdu: Lübnan'da korkunç bilanço! 24 Eylül Salı İsrail İsrail- Lübnan arasında yaşanan son durum

İsrail- Lübnan arasında son yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. Lübnan, İsrail'in hava saldırılarının bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde en az 492 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce sivil, ülkenin güneyinden kaçarak güvenli noktalara akın ediyor. Ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok aile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bir Hamas komutanın da vefat ettiği açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Mahmoud Al Nader'in (Mahmud El Nadir) hayatını kaybettiğini doğruladı. İşte 24 Eylül 2024 Salı İsrail- Lübnan arasında yaşanan son durum...

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

#İsrail
#Lübnan
#Filistin
#Beyrut

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