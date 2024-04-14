İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: Çok sayıda ölen ve yaralanan siviller var

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan mevzilerinin onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere hava saldırıları düzenlediği, ölen ve yaralanan sivillerin olduğu aktarılan açıklamada, katyuşa füzelerinin bu saldırıya karşılık atıldığı ifade edildi.





Resmi makamlar ve sağlık kaynaklarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.





Hizbullah, gece de İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurmuştu.





İsrail de daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne 28 füze atıldığını bildirmişti. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.





İran-İsrail gerilimi





İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.





İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.





İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.





İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.











