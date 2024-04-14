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Dünya

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: Çok sayıda ölen ve yaralanan siviller var

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralanan siviller olduğunu, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine onlarca katyuşa füzesi fırlatarak buna karşılık verdiklerini duyurdu.

07:32 - 14/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan mevzilerinin onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere hava saldırıları düzenlediği, ölen ve yaralanan sivillerin olduğu aktarılan açıklamada, katyuşa füzelerinin bu saldırıya karşılık atıldığı ifade edildi.


Resmi makamlar ve sağlık kaynaklarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.


Hizbullah, gece de İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurmuştu.

İsrail de daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne 28 füze atıldığını bildirmişti. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.


İran-İsrail gerilimi


İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.


İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.


İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.



Dünya alarmda: İran İsrail'e İHA ve füzelerle saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattı. İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. Saldırı sonrası İsrail tarafında yaralıların olduğunu açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan İsrail’e 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği duyuruldu. Açıklamada "Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi" denildi


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