İsrail Meclisi önünde Gazze katliamı protestosu: Ateşkes yanlıları ve karşıtları karşı karşıya geldi

"7 Ekim'de savaşa başladık. Bugüne kadar Gazze'de 12 bin çocuk, 8 bin kadın öldürdük. Peki ne elde ettik? Hiçbir şey. Yahudiler ve Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmek için askeri bir çözüm olamaz. Sadece siyasi bir çözüm olabilir. Bu hükümet siyasi bir çözüm yapamaz ve yapmak da istemiyor. Savaşa devam etmek istiyorlar çünkü bu Netanyahu'nun çıkarına hizmet ediyor."