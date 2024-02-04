İsrail Meclisi önünde Gazze katliamı protestosu: Ateşkes yanlıları ve karşıtları karşı karşıya geldi

İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde, arabulucuların hazırladığı ateşkes teklifinde Hamas'ın yanıtı bekleniyor. İsrail kamuoyunda da geçici ateşkes ve İsrail-Filistin arasında esir takasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan zıt görüşlü İsrailli iki grup, ayrı ayrı protesto gösterisi düzenledi.
Buna karşın, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına karşı çıkan fanatik Yahudi yerleşimci grup da "Esirlerin serbest kalmasına evet, teröristleri serbest bırakmaya hayır", "Bugün serbest kalan teröristler yarın çocuklarımızı öldürecek" yazılı afişler taşıdı.
İsrail polisi, bölgede güvenlik önlemi alırken taraflar arasında bazen megafonlarla bazen de doğrudan sözlü tartışma yaşandı.
"Aşırı sağcılar Filistinlilerin kanına susamış"
Ateşkes yanlısı gruptaki Meir Baruchin yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek esir takası için bir an önce anlaşmaya varılması çağrısı yaptıklarını söyledi.
"Savaşa devam etmeliyiz" çağrısı
Gazze'de bir ateşkes ve taraflar arasında esir takası anlaşmasına karşı gösteriye katılan Brenda Lemkus da "Filistinli tutukluların, katillerin serbest bırakılmasına karşı bu protestoya katıldım. Bizim Filistinli esirleri serbest bırakmamıza gerek yok. Bu yeni bir '7 Ekim' saldırısının hazırlığı olur." dedi.
Olası bir ateşkes anlaşmasıyla Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalabileceği yönündeki görüş hakkında konuşan Lemkus, "tüm esirlerin serbest kalmasını istediğini ancak bu konuda bir muhatap bulamadıklarını, esirlerin durumuna ilişkin bilgileri olmadığını" savundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden bir taslak teklif çıkmıştı. Hamas, teklifi aldıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare ederek resmi yanıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.