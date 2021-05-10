İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Avde: Dava özünde işgal davasıdır

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerini Yahudi yerleşimcilere terk etmeye zorlanan Filistinli ailelere destek vermek için bölgeye gelen Avde burada basın toplantısı düzenledi.

Avde "Davamız Kudüs'tür. Dava özünde işgal davasıdır. Yaşananlar da tamamıyla bunun tecellisidir. Mücadele de özünde işgale karşı olmalıdır. İşgalin olduğu yerde direniş olur, biz Filistinlilerin destekçileri değil bilakis bu davanın sahipleriyiz." dedi.

İsrail'in bitmeyen işgal ve saldırısı

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi lideri Itamar Ben Gvir, Yahudi yerleşimcilere destek vermek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenlemişti.

OYNAT 00:20 Filistinli gençten işgalci İsrail askerine: Silahını bırak karşıma çık İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası bir Filistinli genç, İsrail askerine “Kendine 'erkek' diyorsan silahını bırak ve gel. Kudüslülere meydan okumak kolay mı sanıyorsun? Silahını bırak sana meydan okuyorum. At o silahı korkak! İçeride mahsur kalan çocukları almaya bile izin vermiyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.









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Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde ile Milletvekili Usame Saadi'nin, İsrailli sağcı liderlerin Şeyh Cerrah'a girişine engel olmaya çalışması üzerine İsrail güçleri, Filistinli göstericilere ve Arap milletvekillerine saldırarak onları darbetmişti.

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