İsrail Mısır mevzisini 'yanlışlıkla' vurdu: Üzgünüz

Terör devleti İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16. güne girildi. Saldırılarını artıracağını açıklayan İsrail'in savaş uçakları tarafından Filistin'deki hastane, okul, cami, kilise olmak üzere birçok yeri vurdu. İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı.