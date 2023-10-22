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Dünya

İsrail Mısır mevzisini 'yanlışlıkla' vurdu: Üzgünüz

İsrail ordu sözcülüğü, orduya ait bir tankın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir mevziyi ateş açarak "yanlışlıkla" vurduğunu duyurdu. Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.

19:22 . 22/10/2023 Pazar
AA
İsrail, Mısır'a ait bir mevzinin 'yanlışlıkla' vurulduğunu açıkladı.

İsrail, Mısır'a ait bir mevzinin 'yanlışlıkla' vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi.

Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.

Mısır makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



#israil
#Mısır
#Kerem Ebu Salim
16 saat önce
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