İsrail Ordu Sözcüsü Adraee Suriye'den İsrail bölgesine atılan roketlere karşılık Kudüs Gücü'ne ait onlarca hedefin vurulduğunu açıkladı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurduğunu duyurdu. Adraee, yapılan saldırının dün Suriye'den İsrail bölgesine atılan roketlere karşılık olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 20 Kasım 2019, 04:30 Son Güncelleme: 20 Kasım 2019, 04:41 AA