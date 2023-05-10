|
Dünya

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı alanları vurdu. İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetmiş 22 Filistinli de yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

15:07 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Gazze/Filistin

Gazze/Filistin

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı alanları vurdu.


Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus bölgesinin doğusundan patlama sesleri geldiği bildirildi.


İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Han Yunus bölgesinde saldırı hazırlığındaki roket fırlatma alanının hedef alındığı"
savunuldu.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetmiş 22 Filistinli de yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.


Gece saatlerinden itibaren ise bölgede sükunetin hakim olduğu belirtilmişti.


Bölgede gerilim tırmanmıştı

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in
"idari tutukluluk"
uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne roketler atılmış, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırmıştı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanmıştı.


#Filistin
#İsrail
#Gazze
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.