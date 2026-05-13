İsrail ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas'ın Akkabe beldesine askeri araçlarla baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerini basarak arama yapan ve eşyalarına zarar veren İsrail askerleri, belde sakinlerinden 11 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Filistinli Hani Fayiz Ganim'in evini soruşturma merkezine dönüştürdü ve bazı Filistinlileri burada sorguladı.