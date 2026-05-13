Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

15:5813/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail askerleri Tubas'ın Akkabe beldesine askeri araçlarla baskın düzenledi.
İsrail askerleri Tubas'ın Akkabe beldesine askeri araçlarla baskın düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas'ın Akkabe beldesine askeri araçlarla baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerini basarak arama yapan ve eşyalarına zarar veren İsrail askerleri, belde sakinlerinden 11 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Filistinli Hani Fayiz Ganim'in evini soruşturma merkezine dönüştürdü ve bazı Filistinlileri burada sorguladı.

El Halil kentinin Dura beldesi de sabah saatlerinde İsrail ordusunun baskınına sahne oldu.

İsrail askerleri, beldede sorgu merkezine dönüştürülen evlerde çok sayıda Filistinliyi saha sorgusuna tabi tuttu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

#batı şeria
#gözaltı
#Tubas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?