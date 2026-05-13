Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu vurarak katletti

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden çocuğun 16 yaşındaki Yusuf Kaabine olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.