Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu vurarak katletti

13:1913/05/2026, Çarşamba
AA
Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk, İsrail askerleri tarafından katledildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Celciliya beldesine baskın düzenlediği belirtildi. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğu vurarak katletti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Celciliya beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında, söz konusu İsrailli grubun beldedeki Filistinlilere saldırdığı ifade edildi.

Olaylar sırasında Celciliya beldesinde İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bilgisi verildi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden çocuğun 16 yaşındaki Yusuf Kaabine olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

