Gazze’de can kaybı 72 bin 742’ye yükseldi

14:3612/05/2026, Salı
IHA
İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 72 bin 742’ye yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 742’ye yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 856’ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 770’e, yaralı sayısının da 2 bin 463’e ulaştığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 742’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 565’e ulaştığı aktarıldı.



