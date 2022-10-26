Dünya İsrail ordusu Batı Şeriada Filistinlilere ait 6 evi yıktı
ORTADOĞU

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 evi yıktı

İsrail ordusu ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda Filistinlilere ait 6 evi yerle bir etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail ordusu Batı Şeriada Filistinlilere ait 6 evi yıktı
Arşiv

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Eriha kentindeki ed-Duyuk et-Tahta ve Sema Eriha köylerinde yapılan yıkımlarda askeri dozerler kullanıldı.

İkinci Oslo Anlaşması'na göre idare ve güvenliği İsrail'e bırakılan "C Bölgesi"ndeki evlerden birinin yapım aşamasında olduğu, geri kalan 5 evin ise tuğla ve betonarme olarak inşa edildiği belirtildi.

Evlerin, ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldığı kaydedildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Zorbalık hayal edilemez boyuta ulaştı: İşgalci İsrail Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskınlarını artırdı
DÜNYA
Zorbalık hayal edilemez boyuta ulaştı: İşgalci İsrail Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskınlarını artırdı

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da beş Filistinliyi katletti
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da beş Filistinliyi katletti
Türkiye için dev yatırım

Türkiye için dev yatırım

​500 milyon liralık projenin ilk kazması vuruldu.
AFAD duyurdu

AFAD duyurdu

​Balıkesir'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı.
İlk Türk astronotun giyeceği uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022de

​Sürü halinde geziyorlar: Kimse yanlarına yaklaşamıyor.

​Çiftçinin keşfi hayatını değiştirdi: Duyan oraya koştu.

​Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.