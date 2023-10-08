İsrail ordusu Batı Şeria'yı bariyerlerle kapattı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.
İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde ek askeri kontrol noktaları oluşturduğu, bu noktalara yaklaşmaya çalışan araçlara ateş açtığı aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirmişti.
Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığı ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği belirtilmişti.