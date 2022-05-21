Dünya İsrail ordusu Ceninde Filistinli çocuğu öldürdü
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İsrail ordusu Cenin’de Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin şehrine gerçekleştirdiği baskında 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

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Haber Merkezi İHA
İsrail ordusu Cenin’de Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail ordusu Cenin’de Filistinli çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrine baskın gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Filistinli Amjad Fayed’in hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki bir gencin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusu, Batı Şeria’da sık sık baskın düzenliyor. Baskınlarda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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