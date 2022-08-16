Dünya İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridinde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını üstlendi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını üstlendi

İsrail ordusu, 7 Ağustos'ta Gazze'nin Cebaliye bölgesinde bir mezarlık yakınına düzenlenen ve 3-16 yaş arası beş çocuğun hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürüttüğü ön incelemesini tamamladı. Yapılan ön inceleme sonucunda İsrail ordusunun, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail ordusu Gazze Şeridinde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını üstlendi
Arşiv.

İsrail ordusu yetkililerinin ismini açıklamadan pazar günü yapılan saldırıda, söz konusu olayın İslami Cihad'ın fırlattığı roketlerden birisinin tekrar Gazze içine düşmesinden kaynaklandığını savunduğuna işaret edildi. Ancak, İsrail ordusundan hiçbir yetkilinin kamuoyuna açık biçimde sorumluluğu İslami Cihad'a yüklemediğine de vurgu yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Cemileddin Necm (3), Cemil İhab Necm (13), Muhammed Necm (16), Hamid Necm (16) ve Nesmi Karaş (15) olduğu açıklandı. Norveç Mülteci Konseyi, olaylarda hayatını kaybedenlerden üçünün Gazze'deki travma rehabilitasyon programına katıldığını duyurdu.

6 Ağustos'ta yaşanan olayda dört çocuk hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu sözcülüğü, yazılı açıklamasında, Gazze'ye üç gün boyunca süren saldırılar sırasında "ordunun İslami Cihad hedeflerine saldırdığı ve operasyon sırasında ordunun sivillere ve sivil mülklerine en az zarar vermek için elinden geleni yaptığı" savunmuştu. Cebaliye'deki saldırının da hala soruşturma sürecinde olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Gazze saldırıları sırasında, 6 Ağustos'ta yaşanan başka bir olayda Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaşmıştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savunmuştu.

Filistinli gruplardan olaya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi
DÜNYA
İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı
DÜNYA
İsrail Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı
Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

Beş metrekarelik alana yağan yağmur şaşkına çevirdi.
Yanlışlıkla tüm mahalleyi satın aldı

Yanlışlıkla tüm mahalleyi satın aldı

​Bir anda milyoner oldu.
Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar.

​Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda bir terör yuvasındaki son 2 terörist etkisiz hale getirildi.

​İlk tanıtılacak SUV model belli oldu.

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

​İsveç'ten Türkiye ve NATO üyeliği konusunda dikkat çeken mesaj

Değeri altınla yarışıyor: Özel müşteriler için üretiliyor.

​Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber.

​Bakan Nebati duyurdu: 100 bin fırsatçı radara takıldı.

TÜBİTAK gemisi Marmara'da tespit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.