Dünya İsrail basını Trump, Netanyahuya Batı Şerianın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi
AMERİKA

İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içeren gizli bir mektup gönderdiği iddia edildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail basını: Trump, Netanyahuya Batı Şerianın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump.

İsrail'de yayımlanan "Jerusalem Post" gazetesi, 3 sayfadan oluşan gizli mektuba ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Habere göre, söz konusu mektup Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) açıklamasından sadece 2 gün önce 26 Ocak 2020'de Netanyahu'ya ulaştı.

Gazete mektuptan sadece bazı alıntılar yaptı ancak bunlar Netanyahu ya da Trump'ın ofislerinden doğrulanmadı.

  • İddiaya göre, Trump, mektupta barış planına ilişkin vizyonunun bazı ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, "İsrail'in, Yüzyılın Anlaşması kapsamında hazırlanacak haritada yer alan Batı Şeria toprakları üzerinde egemenlik kurabileceği ancak bunun için Netanyahu'nun haritada geri kalan topraklar üzerinde kurulacak Filistin devletine onay vermesi gerektiği" iddia edildi.

Yine gazeteye göre, Trump, Netanyahu'dan Batı Şeria'da Filistin devletinin parçası olarak belirlenen topraklarla ilgili açıklanan politikaları benimsemesini istedi.

İsrail'in bu politikaları uygulaması halinde ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'da söz konusu bölgelerdeki egemenliğini tanıyacağı öne sürüldü.

Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağın ifadelerine de yer verilen haberde, Netanyahu'nun o dönem söz konusu mektuba, "İsrail, ilerleyen günlerde Batı Şeria'da ilhak planını uygulamaya koyacak." şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

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İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, ilhak planının 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyulacağını açıklamış ancak sonra plan ertelenmişti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray'da Trump dönemiyle ilgili bir kitap yazdı.
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New York Times'te yer alan habere göre Kushner, Ekim 2019'da Louis Vuitton fabrikasını ziyareti sırasında Beyaz Saray doktorlarından Sean Conley ile görüştü.
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Kushner otobiyografisinde \"Louis Vuitton fabrikasının açılışı için Teksas'a gittiğim sabah Sean Conley beni Air Force One uçağındaki medikal kabine çekti.
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Conley 'Walter Reed'den test sonuçların geldi. Görünüşe göre kansersin hemen ameliyat için program yapmalıyız' dedi.
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Ona beklemesini ve yarın görüşeceğimizi söyledim. Ayrıca 'Lütfen kimseye söyleme özellikle de eşime ve kayınpederime' diye tembihledim\" ifadelerini kullandı.
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Kushner, kanserinin 'erken' teşhis edildiğini ancak bunun sonucunda 'tiroidinin önemli bir bölümünün' alınması gerektiğini açıkladı.
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Ameliyatın konuşma yeteneğini etkileyeceğinden korktuğunu ancak her şeyin planlandığı gibi gittiğini de ifade etti.
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Kushner hastalık sürecine dair detayları ise şöyle anlattı:
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\"New York-Presbiteryen Hastanesi'nden bir doktor 'tiroidimdeki olağandışı bir büyümeyi gidermek için ameliyata ihtiyacım olduğu sonucuna vardı ve ameliyatı Şükran Günü'nden önceki cuma gününe planladık. Böylece ofiste çok fazla zaman kaçırmamış olacaktım.
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Yokluğum fark edilmeyebilirdi de. Ben de böyle istedim. Düşündüğümde, kendime bunun Tanrı'nın ve doktorların elinde olduğunu ve olan her şeyin kontrolüm dışında olduğunu hatırlattım.\"
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Kushner hastalığını o sırada bilen kişilerin yalnızca eşi Ivanka Trump, yardımcıları Avi ile Cassidy ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mick Mulvaney olduğunu söyledi.<br>
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Ancak Başkan Trump'ın hastalığı bir şekilde öğrendiğini belirten Kushner \"Ameliyattan bir gün önce Trump beni Oval Ofis'e çağırdı ve ekibine kapıyı kapatmasını işaret etti. Ameliyat için gergin misin? diye sordu.
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Ben de kayınpederime nasıl bildiğini sordum. Bunun üzerine bana 'Ben başkanım. Her şeyi biliyorum. Bunları sessiz tutmak istemeni anlıyorum. Ben de böyle şeyleri kendime saklamayı seviyorum. Ama iyi olacaksın. İşle ilgili hiçbir şey için endişelenme\" dedi.
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Kushner'ın kitabı ABD'de 23 Ağustos'ta raflarda yerini alacak.
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