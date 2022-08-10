Dünya Trumpın evine FBI baskını ABD üçüncü dünya ülkesi oldu
AMERİKA

Trump’ın evine FBI baskını: ABD üçüncü dünya ülkesi oldu

FBI konuttaki özel kasayı kırıp 15 kutu belgeye el koydu. Trump, ABD’yi üçüncü dünya ülkesine benzetirken, taraftarları konutun önüne toplanıp eylem yaptı. Cumhuriyetçilerin sert tepkisine yol açan baskın Kasım ayında yapılacak ara seçimle ilişkilendiriliyor.

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Trump’ın evine FBI baskını: ABD üçüncü dünya ülkesi oldu
ABD

ABD, siyasi tarihinde kanlı bir imza olarak anılan 6 Ocak Kongre baskınının etkilerini hissetmeye devam ederken, ülke demokrasisi yeni bir darbe ile sarsıldı. ABD tarihinde ilk kez gerçekleşen olayda, FBI, 44. ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida-Palm Beach’teki evine baskın düzenledi. Onlarca ajanın katıldığı baskının, Trump’ın ABD Başkanı olduğu sırada Florida’daki evine gizli devlet belgelerini alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklandı. Fox News’in Trump’ın baskın sırasında New York’ta olduğunu belirttiği haberine göre, FBI konuttaki özel kasayı kırıp 15 kutu belgeye el koydu. Şubat ayında Beyaz Saray’ın arşivcisi David Ferriero, devlet sırrı içeren 15 kutu kaydın iadesi hakkında Trump ile iletişim halinde olduğunu açıklamıştı. Baskını kendi sosyal medya hesabı Trurth Social’dan duyuran ve Biden yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Trump’tan seçim manifestosu gibi açıklama geldi. Paylaşım sonrası Trump destekçileri, eski Başkan’ın konutunun etrafında toplanarak eylem yaptı.

Donald Trump
Donald Trump

SEÇİM AYARLI BASKIN

  • 45. ABD Başkanı (seçimlere hile karıştığını ve kendisinin Başkan olduğunu iddia ediyor) olarak yaptığı açıklamada Mar-A-Lago’daki konutunun kuşatma altında olduğunu belirten Trump, “Evim, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı’nın başına böyle bir şey gelmedi” dedi. Baskının 8 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi düzenlendiğine işaret eden eski Başkan, “Baskın gereksiz ve uygunsuzdu. Bu, savcılığın görevini kötüye kullanması, Adalet Sistemi’nin silahlandırılması ve 2024’te Başkanlığa aday olmamı istemeyen ve aynı şekilde Cumhuriyetçileri ve Muhafazakarları durdurmak için umutsuzca her şeyi yapacak olan Radikal Sol Demokratların saldırısıdır” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNDE OLUR

Bu tarz bir eylemin üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşebileceğini belirten Trump, “Ne yazık ki, Amerika artık o ülkelerden biri haline geldi, daha önce görülmemiş bir düzeyde bozukluk” dedi. Hillary Clinton’ın benzer muamele görmediğini belirten eski Başkan, “Clinton’ın Kongre tarafından mahkemeye çağrıldıktan sonra 33 bin elektronik postayı silmesine ve asitle yıkamasına izin verildi. Beyaz Saray’dan antika mobilyaları bile aldı” sözlerini kullandı.

ANAYASAL KRİZ

  • Baskın sonrası birçok siyasi eleştiri ve kınama mesajı yayımladı. Trump’ın başkanlık zamanında Sağlık ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen ve koronavirüs salgınında bilim kurulunu baskıyla susturduğu iddia edilen Michael Caputo, Fox News’a verdiği demeçte, FBI’ı, Sovyet döneminde hukuksuz eylem ve suikastları ile nam salan Rus istihbarat örgütü KGB ile karşılaştırdı. Ülkenin “tam bir anayasal krizde” olduğunu belirten Kaputo, 2024’te seçimi kaybedeceğini düşündüğü Başkan Joe Biden’a, baskına ilişkin soruşturma açılacağını iddia etti.

DERİN DEVLETİN İŞİ

Eski Beyaz Saray Siyasi Direktörü ve Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden Matt Schlapp ise, baskının ABD derin devletinin işi olduğunu savundu. Amerika için en büyük tehdidin derin devlet yapılanması olduğunu belirten Schlapp, FBI’ın siyasetin aracı haline geldiğini ifade etti. Politikacı, bu tarz baskınların demokrasinin güçsüz olduğu bölgelerde görüldüğünü ancak artık ABD için de bu durumun geçerli olduğunu vurguladı. Florida Valisi Cumhuriyetçi Ron DeSantis ise, baskının, ülkedeki federal kurumların Rejim tarafından muhaliflere karşı silahlandırıldığını ispatlar nitelikte olduğunu kaydetti.

ADALET SİSTEMİ SİYASİLEŞTİ

  • Teksas senatörü Ted Cruz, baskın sonrası sosyal medya hesabından hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. Baskını, yolsuzluk ve gücün kötüye kullanılması olarak ifade eden Cruz, Biden’ı düşmanlarına karşı Adalet Sistemi’ni siyasîleştimekle suçladı. Baskınla ilgili Adalet Bakanlığı’na sorular yönelten Cruz, “Hunter Biden’ı görmezden geldiniz, Hillary Clinton’ı görmezden geldiniz, siyahilerin protestolarını görmezden geldiniz, Jeffrey Epstein’ın müşterilerini görmezden geldiniz. Neden?” ifadelerini kullandı.

Gizli belgelerin üstüne sifon çekti

Baskından saatler önce, Amerikan Axios haber sitesi, Trump’ın başkanlığı döneminde resmi kayıtlara geçirilmesi gereken evrakları “tuvalete atmak” suretiyle yok ettiği iddialarına ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. New York Times gazetecisi Maggie Haberman’ın önümüzdeki aylarda yayınlanacak kitabında da yer vereceği iddialarına göre, Trump, Oval Ofis belgelerini birçok kez saklamak yerine tuvalete atarak ortadan kaldırdı. Twitter hesabından açıklama yapan Haberman, fotoğraflardan birinin Beyaz Saray tuvaletinden, diğerinin ise Trump’ın deniz aşırı seyahatlerinden birindeki tuvaletten çekildiğini söyledi.

Trump yeniden başkan adayı olacak mı?
FOTOĞRAF 8
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, aday olup olmayacağının tartışıldığı 2024 başkanlık seçimleri için \"Bunu tekrar yapmamız gerekebilir\" diyerek, \"Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek\" ifadelerini kullandı.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda \"Bunu tekrar yapmamız gerekebilir\" dedi.
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Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 3 gündür devam eden 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Demokratlara eleştiriler yöneltirken, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda da imalarda bulundu.
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Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, 8 Kasım’da yapılacak ara seçimleri kastederek, \"Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek.\" değerlendirmesinde bulundu.
Title
Trump, Başkanlığı döneminde ve sonrasında kendisine yönelik açılan soruşturmalara da eleştiriler yöneltti.<br><br>Ülke tarihinde en fazla zulüm gören kişi olduğunu savunan Trump, \"Eğer evde kalsaydım Donald Trump'a yönelik bu zulüm hemen dururdu ama bunu yapamam çünkü ülkemi ve insanları seviyorum.\" diye konuştu.<br>
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Trump, Kongrede devam eden 6 Ocak Komitesi soruşturmasına birkaç kez göndermede bulundu. Halkın ve ülkenin gördüğü \"en tehditkar güçlere, yerleşik çıkarlara ve gaddar muhaliflere\" karşı durduklarını ileri süren Trump, olanları \"iğrenç\" olarak niteledi.
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TRUMP, PARTİ TABANINDA EN ETKİLİ İSİM OLMAYA DEVAM EDİYOR<br><br>Konferansa katılanlar arasında yapılan ankette, \"2024 Başkanlık seçimlerinde kimi aday görmek istersiniz?\" sorusuna, katılımcıların yüzde 69’u Trump derken, yüzde 24’u Florida Valisi Ron DeSantis’i işaret etti.<br><br>Sadece konferans katılımcıları ile sınırlı olduğu için genel Cumhuriyetçi seçmeni temsil etmediğine dikkati çekilen anketin, yine de Trump’ın parti tabanında en etkili isim olmaya devam etmesini ve DeSantis’in de favori alternatif olarak öne çıkmasını göstermesi bakımından önemli bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
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Trump, geçen ay New York Magazin'e verdiği mülakatta, 2024 seçimleri için adaylığı konusunda henüz bir karar vermediğini belirtmişti.
Trump yeniden başkan adayı olacak mı?
Eski ABD Başkanı Donald Trump, aday olup olmayacağının tartışıldığı 2024 başkanlık seçimleri için "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir" diyerek, "Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek" ifadelerini kullandı.
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