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Dünya İsrail ordusu Gazze sınırına takviye birlikler gönderiyor
ORTADOĞU

İsrail ordusu Gazze sınırına takviye birlikler gönderiyor

Mescid-i Aksa'da vahşet üstüne vahşete imza atan İsrail Gazze'ye takviye birlikler gönderiyor. İsrail ordusu Gazze sınırına takviye birlikler gönderileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail ordusu Gazze sınırına takviye birlikler gönderiyor
Şiddeti tırmandırmak isteyen İsrail bölgeye takviye güçler gönderme kararı aldı.

Kudüs'te Filistinlilere karşı vahşi saldırılar gerçekleştiren İsrail bölgeye takviye birlikler gönderiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze sınırına takviye birlikler gönderileceğini duyurdu.

SABAH NAMAZINDA SALDIRDILAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, işgalci Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırmıştı.

İsrail askerlerini çıplak elleri ile püskürten Filistinlilerden Mescid-i Aksa'da şükür secdesi
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İsrail askerlerini çıplak elleri ile püskürten Filistinlilerden Mescid-i Aksa'da şükür secdesi
Filistinli Müslümanlar işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği terör saldırısına karşı direnmeye devam ediyor. İşgalci güçleri çıplak ellerle püskürten Filistinliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda şükür secdesi yaptı.

İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
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İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin genç bir Filistinliye tutuklamadan önce şiddet uygulaması kameraya yansıdı.

İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
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İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli küçük çocuğun, Mescid-i Aksa'da işgalci kuvvetlerin saldırısından sonra geride bıraktıklarını temizlediği anlar kamera böyle yansıdı.


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