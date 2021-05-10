İsrail ordusu Gazze sınırına takviye birlikler gönderiyor

İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin genç bir Filistinliye tutuklamadan önce şiddet uygulaması kameraya yansıdı.