İsrail ordusu Gazze sınırına takviye birlikler gönderiyor

Kudüs'te Filistinlilere karşı vahşi saldırılar gerçekleştiren İsrail bölgeye takviye birlikler gönderiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze sınırına takviye birlikler gönderileceğini duyurdu.
SABAH NAMAZINDA SALDIRDILAR
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, işgalci Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırmıştı.