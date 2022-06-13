İsrail ordusu: Lübnan'da yok edilecek binlerce hedef belirledik

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Kochavi, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullandı.

İçinde füze olan veya füze yakınında bulunan her ev ile füze komuta merkezinin tümünün savaşta vurulacağını belirten Kochavi, "(Lübnan'daki Hizbullah'a atıfta bulunarak) Düşmanın füze ve roket sisteminde imha edilecek binlerce hedefi belirledik." ifadelerine yer verdi.

Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

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Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgeleri İran destekli Hizbullah'ın kalesi olarak tanımlanıyor. Hizbullah ile İsrail ordusu arasında zaman zaman gerginlikler yaşansa da 2013'ten beri ciddi bir çatışma kaydedilmedi.

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