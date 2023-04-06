İsrail ordusu: Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldı ülkenin kuzeyinde alarmlar devreye girdi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun aktardığına göre, İsrail’in kuzeyine 15 roket fırlatıldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketleri imha etmek için devreye sokulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi. ​​​​​​​

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle güvenlik yetkilileriyle acil toplanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldı.





İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant’ın, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik durumu hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.





Açıklamada, İsrailli Bakan'ın, durum değerlendirmesi yapmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı belirtildi. Gallant’ın, roket saldırıları üzerine, “İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer savunma yetkililerine gerekli talimatları verdiği” bildirildi. Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda yaralananlar olduğunu aktardı.





Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından sağlık ekiplerinin yüksek alarma geçtiği ve roket saldırısında yaralananlara müdahale ettiği kaydedildi.





Açıklamada, şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı duyurulmuştu. Saldırı üzerine İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.

İSRAİL HAVA SAHASINI SİVİL UÇUŞLARA KAPATTI





İsrail’in, Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle ülkenin kuzeyinde hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı bildirildi.





İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.





Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), fırlatılan roketlerin çoğunun Katyuşa ve Grad tipi olduğunu aktardı. KAN, ayrıca, İsrail makamlarının Lübnan sınırındaki bölgelerde sığınak kurma kararı aldığını bildirdi.





İsrail ordusu, bugün Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığını duyurmuştu. Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını açıklamıştı.





Saldırının ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.



