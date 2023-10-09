İsrail ordusu şokta: Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular

İsrail için böyle bir saldırıya uğramak; hava savunma sisteminin yetersiz kalması, askerlerin esir alınması ve Filistinli savaşçıların Sderot’ta bazı bölgeleri ele geçirmesi askerî açıdan büyük bir hezimetin göstergesi. Her ne kadar asimetrik tehditlerin düzenli ordulara operasyonel üstünlüğü olsa da İsrail güvenlik güçlerinin düştüğü durum bununla açıklanamayacak kadar dramatik.