İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında sekiz gazeteci yaşamını yitirdi

Gazze'ye saldırılarda sekiz gazeteci yaşamını yitirdi
Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarıyla basında yaşanan can kaybı yaralanmalar ve kurumlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedildi.
Ölen gazetecilerin isimlerinin Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah ve Selame Mime olduğu aktarılan açıklamada, Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid'den de haber alınamadığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 3 gazetecinin evlerinin tamamen yıkıldığına, kentteki 40 basın yayın kuruluşunun da hava saldırılarının hedefi olduğuna işaret edildi.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.