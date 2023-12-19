İsrail ordusunun Refah'taki saldırılarında 25 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail saldırılarını 74. günde de sürdürdü.
İsrail'in saldırılarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaştığı kaydedilirken saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bombalamalarda Zarab ailesinden 14, Attiya ailesinden 8 ve Abdulal ailesinden ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Hayatını kaybeden Filistinliler arasında gazeteci Adil Zarab'ın da bulunduğu aktarıldı.
İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinli gazeteci sayısının 94'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, Refah'ın yanı sıra Nuseyrat Mülteci Kampı, Han Yunus ve Deyr Belah bölgelerini de bombaladığı bildirildi.