Dünya İsrail Parlamentosu Zelenskiynin Genel Kurulda konuşma yapmasına izin vermedi
ORTADOĞU

İsrail Parlamentosu Zelenskiy'nin Genel Kurul'da konuşma yapmasına izin vermedi

İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail Parlamentosu Zelenskiynin Genel Kurulda konuşma yapmasına izin vermedi
Vladimir Zelenskiy

Aralarında resmi yayın kuruluşu KAN ve diğer yerel medyada yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk tarafından yapılan talebe, Parlamento Başkanı Mickey Levy, "konuşma zamanın kurumun iki aylık kış tatiline girmezden önceki son güne denk gelmesi, parlamenterlerin tatile çıkması ve salonun tadilata alınacağını belirterek" olumsuz cevap verdi.

Levy, Zelenskiy'nin parlamenterlere başka bir yerde konuşma yapabileceğini ancak bunun binanın içinde mümkün olmadığını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
OYNAT 00:34
Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap etti.

'Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz' diyen Zelenskiy, konuşmasının sonunda Parlamento'da ayakta alkışlandı.

AVRUPA VE VE İNGİLİZ PARLAMENTOLARINA KONUŞMUŞTU

İsrail internet sitesi Walla, Ukraynalıların Zelenskiy'nin İsrail Parlamentosu'nda büyük ekrandan konuşma yapmasını çok arzuladıklarını, bu cevabın kendilerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığı yorumunu yaptı.

Zelenskiy, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası'na Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla konuşma yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Sonuna kadar savaşacağız savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Sonuna kadar savaşacağız savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük
AFADdan 37 kente uyarı

AFAD'dan 37 kente uyarı

Alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Beklenen yağışın ardından duyurular art arda geldi.
Barış ve huzur elimizde

Barış ve huzur elimizde

​Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem.

Beyaz Saray'dan korkutan uyarı

Beyaz Saray'dan korkutan uyarı

​Rusya, kimyasal ve biyolojik silah kullanabilir.
2 milyon mülteci Avrupa'da kalıcı

2 milyon mülteci Avrupa'da kalıcı

​Ukrayna'da Moskova yanlısı yönetim gelirse mülteciler dönmeyecek.
Paralı asker pazarı

Paralı asker pazarı

​Özel askeri şirketlerin internet siteleri Ukrayna ilanlarıyla doldu.
Türkiye'den gönüllü almıyoruz

Türkiye'den gönüllü almıyoruz

​Ukrayna, Ruslara karşı savaşmak isteyen Türk gönüllüleri kabul etmiyor.
Sen AK Parti döneminden kalanlardan mısın?

Sen AK Parti döneminden kalanlardan mısın?

​CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu İBB'den adam attırdı.
Her şey petrol için

Her şey petrol için

​Rus petrolüne alternatif arayan ABD, kavgalı olduğu devletlerin kapısını çaldı.
O cani dışarı çıkamayacak

O cani dışarı çıkamayacak

​Eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ yaptıklarının bedelini ödeyecek.
Uda adanmış hayat

Uda adanmış hayat

​Yaşayan en önemli ud sanatçılarından Necati Çelik'in hayatı belgesel oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.